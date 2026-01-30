Il Milan si muove sul mercato in cerca di un attaccante. Secondo quanto riferisce Di Marzio, i rossoneri stanno lavorando per portare subito Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. La trattativa sembra in fase avanzata e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Nel frattempo, anche la Roma tiene d’occhio Nkunku, ma la priorità del Milan resta l’attaccante francese.

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 del Crystal Palace, potrebbe arrivare al Milan in questi giorni di calciomercato invernale. Ma non è tutto: Christopher Nkunku è entrato nel mirino della Roma. Ad oggi, però, non apre all'addio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio: “Milan, cresce la fiducia per avere subito Mateta. Su Nkunku la Roma, ma …”

Approfondimenti su Milan Mateta

Il Milan fa sul serio per Jean-Philippe Mateta.

Roma lavora a un affare che potrebbe cambiare le sue strategie di mercato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Mateta

Argomenti discussi: Coppola si allontana dal Milan: un club di Serie A si inserisce nella corsa al centrale; Calciomercato Milan, il rinnovo di Maignan è vicino: superati gli ostacoli sulle commissioni; Il Milan si inserisce nella trattativa per Cisse e lo lascerebbe a Catanzaro fino a giugno; Il Milan ha pensato a Gabriel Jesus: il motivo che ha fatto saltare l'affare.

Di Marzio: Vero l'interesse della Roma per Nkunku che, però, non apreOre improvvisamente calde e frenetiche a Casa Milan con il club rossonero che sta cercando di chiudere, un po' a sorpresa, il colpo Jean-Philippe Mateta: i rossoneri hanno ... milannews.it

Clamoroso Milan, colpaccio dalla Premier ad un passo: Di Marzio conferma tuttoClamoros colpo del Milan dalla Premier League: anche Gianluca Di Marzio conferma l'incredibile affare rossonero ... spaziomilan.it

Di Marzio: "Il #Milan si inserisce nella trattativa #Cisse-PSV: la strategia dei rossoneri" - facebook.com facebook

Di Marzio: "Il Milan si inserisce nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo Cissé: il piano dei rossoneri" x.com