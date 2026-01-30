Roma-Nkunku tutto legato a Mateta | incastro col Milan

Roma lavora a un affare che potrebbe cambiare le sue strategie di mercato. La società giallorossa tiene sotto controllo la situazione di Nkunku, ma tutto dipende dal futuro di Mateta, che potrebbe trasferirsi al Milan dal Crystal Palace. La trattativa si muove tra due paesi e coinvolge anche i rossoneri, pronti a valutare questa operazione.

Si intrecciano le operazioni sull’asse Italia–Premier. La Roma conferma l’interesse per Christopher Nkunku, ma la trattativa è subordinata a un altro incastro: il possibile passaggio di Jean-Philippe Mateta al Milan, in arrivo dal Crystal Palace. Se l’operazione Mateta dovesse andare in porto, Nkunku verrebbe liberato e a quel punto la Roma sarebbe pronta ad affondare, portando l’ex Chelsea nella Capitale. Al momento è una catena di movimenti: una firma può sbloccarne un’altra. L'articolo proviene da MilanZone.it. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan pensa di riaprire la trattativa per Jean-Philippe Mateta.

