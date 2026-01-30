Il maltempo frena anche gli uomini | salta la prima prova della discesa a Crans Montana
Questa mattina a Crans Montana la prima prova della discesa libera maschile è stata annullata a causa del maltempo. La gara, prevista per domani alle 11:00, non potrà essere disputata come previsto. Gli organizzatori stanno valutando le prossime mosse, ma per ora niente sciata in pista.
Il complicato venerdì della Coppa del Mondo di sci alpino di Crans Montana si completa con l’annullamento della prima prova cronometrata della discesa libera maschile, gara in programma domenica mattina alle 11:00. Le avverse condizioni meteorologiche stanno complicando i piani degli organizzatori. La seduta di allenamento inizialmente programmata per le ore 12:00 è stata rinviata in un primo momento alle 13:00, per poi slittare, ancora una volta, di trenta minuti ed essere riprogrammata ulteriormente alle ore 14:00 prima della comunicazione definitiva dell’annullamento. Il nuovo programma prevede la disputa della prima ed unica prova cronometrata domani mattina alle 09:00. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cancellata la seconda prova di discesa a Crans Montana. Un solo riferimento per Federica Brignone prima della gara
La seconda prova di discesa femminile a Crans Montana è stata cancellata a causa del maltempo.
Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv
Oggi a Crans Montana gli sciatori italiani Dominik Paris e Giovanni Franzoni scenderanno in pista per la prima prova di discesa della stagione.
