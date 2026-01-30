Il lungo sfogo di Can Yaman e l’attacco alla stampa turca | Il mio test antidroga è negativo

Can Yaman rompe il silenzio e si confronta con i fan, dopo settimane di voci e rumors che lo hanno coinvolto. L’attore turco ha infatti confermato che il suo test antidroga è risultato negativo, mettendo fine alle speculazioni che avevano invaso i media locali. In un lungo messaggio, Yaman ha deciso di parlare direttamente ai suoi sostenitori, spiegando di aver vissuto momenti difficili a causa delle indiscrezioni e di voler chiarire una volta per tutte la sua posizione.

Can Yaman ha deciso di rompere il silenzio e parlare direttamente ai suoi fan, dopo giorni di voci insistenti e indiscrezioni circolate sui media turchi. L’attore ha scelto i social per chiarire la sua posizione, spiegando di aver atteso l’esito ufficiale del test antidroga prima di intervenire pubblicamente. Nel suo messaggio, Yaman ha confermato che il test ha dato esito negativo, sottolineando come, pur essendone già consapevole, abbia preferito aspettare i risultati definitivi per correttezza nei confronti del pubblico. Secondo l’attore, fidarsi di ipotesi e supposizioni non supportate da prove sarebbe stato irrispettoso, soprattutto verso chi lo segue con affetto e stima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

