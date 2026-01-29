Can Yaman negativo ai test antidroga

Can Yaman può tirare un sospiro di sollievo. Dopo il fermo in un locale di Istanbul lo scorso 10 gennaio, l’attore turco è stato sottoposto ai test antidroga e ora è ufficiale: è risultato negativo. La notizia mette fine alle tensioni e alle voci che circolavano in questi giorni.

17.00 Sospiro di sollievo per l'attore turco Can Yaman: il nuovo Sandokan è risultato negativo ai test antidroga cui era stato sottoposto dalla polizia dopo il fermo, il 10 gennaio, in un locale di Istanbul. Yaman era stato rilasciato la sera stessa ed è tornato in Italia. I risultati sono stati resi noti oggi e hanno confermato che l'attore 36enne non aveva fatto uso di stupefacenti. Da circa due mesi la polizia turca è impegnata in un'indagine sulle feste negli ambienti Vip della metropoli sul Bosforo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Can Yaman e L''indagine antidroga: Ecco Cosa Rischia L'Attore Turco!

Argomenti discussi: Can Yaman chiarisce il fermo da parte della polizia: non c’è stato alcun arresto, solo fama.

