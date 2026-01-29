Valentino Rossi torna a Monza in pista | quando vederlo e quanto costano i biglietti

Valentino Rossi torna a Monza. Il campione del mondo di motociclismo sarà in pista di nuovo e i biglietti per vederlo sono già in vendita. Gli appassionati aspettano con ansia il suo ritorno, che avverrà presto sul circuito più famoso d’Italia.

Valentino Rossi torna sul prestigioso circuito monzese. Il nove volte campione del mondo di motociclismo sarà nuovamente protagonista sulla pista monzese. Rossi sarà infatti tra i protagonisti della Endurance Cup del GT World Challenge Europe by AWS, una delle gare più importanti del calendario.

