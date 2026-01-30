Il gruppo pro Vannacci rilancia la bufala sul presunto magistrato comunista che avrebbe indagato Salvini

Una vecchia immagine torna a circolare sui social, questa volta rilanciata dai gruppi di sostenitori di Roberto Vannacci. Il gruppo pro Vannacci insiste nel diffondere la stessa storia su un presunto magistrato comunista che avrebbe indagato Matteo Salvini. La notizia, già smentita in passato, riappare online senza nuove prove e alimenta le polemiche tra chi difende il generale e chi chiede fatti certi.

Una vecchia immagine torna a circolare sui social, rilanciata da gruppi Facebook dei sostenitori di Roberto Vannacci. Nella foto si vede un giovane ragazzo davanti alla bandiera del Partito della Rifondazione Comunista, accompagnata da una scritta che identifica il soggetto come un magistrato di Magistratura democratica che avrebbe indagato Matteo Salvini. Si tratta di una nota bufala datata, probabilmente rilanciata in vista del referendum sulla Giustizia. Per chi ha fretta. La persona ritratta non è affatto un giudice “da giovane”.. Lo scatto originale circola almeno dal 2010, quando il ragazzo nella foto aveva 19 anni.🔗 Leggi su Open.online

Recenti immagini mostrano Matteo Salvini e Maurizio Gasparri insieme a Sulaiman Hijazi, attivista palestinese coinvolto in un’indagine della Procura di Genova.

Il gruppo pro Vannacci rilancia la bufala sul presunto magistrato comunista che avrebbe indagato SalviniLa foto rilanciata dai gruppi pro Vannacci non ritrae alcun magistrato, né tantomeno un giudice che ha indagato Matteo Salvini. Si tratta di Said Chaibi, attivista e studente all’epoca dello scatto. open.online

Il gruppo Telegram del partito di Vannacci è già preso d’assalto: messaggi da troll e fascistiDopo aver depositato il simbolo di Futuro Nazionale il team di Roberto Vannacci ha iniziato a lavorare alla strategia social ... fanpage.it

Dopo aver depositato il simbolo di Futuro Nazionale il team di Roberto Vannacci ha iniziato a lavorare alla strategia social. Ha aperto una pagina Instagram e un gruppo Telegram. Siamo entrati per capire cosa sta succedendo. facebook