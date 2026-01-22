Recenti immagini mostrano Matteo Salvini e Maurizio Gasparri insieme a Sulaiman Hijazi, attivista palestinese coinvolto in un’indagine della Procura di Genova. Hijazi è al centro di un’inchiesta sui fondi di Hannoun e viene spesso utilizzato come simbolo di una presunta rete islamista a sostegno di Hamas. La vicenda solleva questioni sulla rappresentazione e l’uso politico di figure legate al contesto palestinese.

Ed eccoli lì, sprezzanti d’ogni pericolo. Matteo Salvini e Maurizio Gasparri sorridenti accanto al “pericoloso” Sulaiman Hijazi, l’attivista palestinese finito nell’inchiesta della Procura di Genova sui fondi di Hannoun e da mesi usato da giornali e politici di destra come clava per accreditare l’affiliazione degli avversari a una presunta “ rete islamista ” a sostegno di Hamas. Una campagna denigratoria senza sosta: ancora oggi Il Giornale regala nuove perle, con l’ennesimo affondo contro “Giuseppe Conte l’islamista”. Che puntualmente Gasparri ha rilanciato sui suoi social, come si vede dall’immagine successiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Selfie con “l’amico di Hamas”: anche Gasparri e Salvini immortalati con il Pro-Pal indagato per terrorismo

Leggi anche: Terrorismo: Salvini, 'spero espulsioni, processo pace vada avanti nonostante pro-Pal'

Leggi anche: Retata anti-Hamas, Salvini: Pro Pal in piazza dalla parte sbagliata, fenomeni chiedano scusa – Il video

