Selfie con l’amico di Hamas | anche Gasparri e Salvini immortalati con il Pro-Pal indagato per terrorismo

Da ilfattoquotidiano.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti immagini mostrano Matteo Salvini e Maurizio Gasparri insieme a Sulaiman Hijazi, attivista palestinese coinvolto in un’indagine della Procura di Genova. Hijazi è al centro di un’inchiesta sui fondi di Hannoun e viene spesso utilizzato come simbolo di una presunta rete islamista a sostegno di Hamas. La vicenda solleva questioni sulla rappresentazione e l’uso politico di figure legate al contesto palestinese.

Ed eccoli lì, sprezzanti d’ogni pericolo. Matteo Salvini e Maurizio Gasparri sorridenti accanto al “pericoloso” Sulaiman Hijazi, l’attivista palestinese finito nell’inchiesta della Procura di Genova sui fondi di Hannoun e da mesi usato da giornali e politici di destra come clava per accreditare l’affiliazione degli avversari a una presunta “ rete islamista ” a sostegno di Hamas. Una campagna denigratoria senza sosta: ancora oggi Il Giornale regala nuove perle, con l’ennesimo affondo contro “Giuseppe Conte l’islamista”. Che puntualmente Gasparri ha rilanciato sui suoi social, come si vede dall’immagine successiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

