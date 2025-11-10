Vannacci riscrive il fascismo sul web L’ira di Pd e Avs | Salvini non parla?

Quotidiano.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Vannacci da generale ad autoproclamato professore per "ripetizioni" sul fascismo a "chi la storia l’ha studiata nei manuali del Pd". In un lungo post su Facebook, il numero due della Lega, ‘riscrive’ il Ventennio innescando a stretto giro l’ira di Pd e di Avs che, all’unisono, lo accusano di "revisionismo" ricordando che il fascismo "fu una dittatura" e chiedendo un intervento della Lega. L’eurodeputato, che allega al post delle foto di alcuni libri sul duce scritti dallo storico Renzo De Felice, inizia dall’arrivo di Mussolini alla Camera: "Il 15 maggio 1921, Benito Mussolini viene eletto in Parlamento con i Fasci italiani di combattimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

