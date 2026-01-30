Il governo non userà i fondi per il Ponte sullo Stretto per i danni del maltempo in Sicilia e Calabria

Il governo ha deciso di non destinare i fondi per il Ponte sullo Stretto per coprire i danni causati dal maltempo in Sicilia e Calabria. La scelta mette fine a qualsiasi ipotesi di usare quei soldi per interventi di emergenza in queste regioni. Le autorità hanno confermato che i fondi resteranno destinati ad altri progetti, lasciando le zone colpite a fare i conti con i danni senza un aiuto diretto da parte dello Stato.

Il governo ha chiuso alla possibilità di utilizzare i fondi per la costruzione del Ponte sullo Stretto per fronteggiare i danni del maltempo in Sicilia e Calabria. Dopo Salvini anche Tajani si dice contrario allo spostamento di quei soldi: "I fondi previsti per la realizzazione non dovranno essere tagliati ed utilizzati per risarcire i danni del maltempo".

