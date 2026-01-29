Salvini | I fondi per il Ponte sullo Stretto non si toccano per i danni del maltempo ne troveremo altri

Matteo Salvini assicura che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto rimarranno intatti e non verranno toccati. Il ministro delle Infrastrutture ha ribadito che non ci saranno dirottamenti di risorse, nemmeno per coprire i danni causati dal maltempo nel Sud Italia. Salvini ha detto che, se ci saranno altri fondi, serviranno esclusivamente per il progetto del ponte, senza interferire con altre emergenze.

Nessun dirottamento delle risorse. I finanziamenti destinati alla realizzazione del Ponte sullo Stretto non verranno utilizzati per coprire i danni causati dal recente maltempo nel Sud Italia. A chiarirlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo a margine di un convegno dedicato a Roberto Maroni, svoltosi a Montecitorio. Fondi vincolati agli investimenti. Secondo Salvini, si tratta di risorse vincolate agli investimenti infrastrutturali, che non possono essere spostate senza compromettere opere già programmate. " Sono fondi per gli investimenti, bisogna conoscere le cose ", ha sottolineato il ministro, respingendo l'ipotesi di un loro utilizzo alternativo.

