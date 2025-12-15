Il governo sottrae fondi al Ponte dopo il rallentamento dell' iter

Il governo sta preparando un nuovo pacchetto di modifiche alla manovra, con particolare attenzione al settore delle imprese. Secondo fonti di maggioranza e opposizione, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe annunciato questa iniziativa durante una riunione ufficiale, evidenziando un rallentamento nell'iter del progetto e la necessità di interventi correttivi.

