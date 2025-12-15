Il governo sottrae fondi al Ponte dopo il rallentamento dell' iter

Il governo sta preparando un nuovo pacchetto di modifiche alla manovra, con particolare attenzione al settore delle imprese. Secondo fonti di maggioranza e opposizione, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe annunciato questa iniziativa durante una riunione ufficiale, evidenziando un rallentamento nell'iter del progetto e la necessità di interventi correttivi.

È in arrivo un nuovo pacchetto di modifiche del governo alla manovra, per il settore delle imprese. E' quanto avrebbe annunciato, come riferito da diverse fonti di maggioranza e opposizione, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha partecipato oggi a una riunione dell'ufficio di. Messinatoday.it

governo sottrae fondi ponteManovra, il governo riscrive la legge di bilancio: pronte modifiche per 3,5 miliardi - Slittano anche i soldi per il Ponte sullo Stretto di Messina. lapresse.it

Ponte, il ministero dei Trasporti: “Già finanziato, non previsti fondi Nato”. Cosa succede ora dopo la frenata Usa - Adesso il nodo dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto diventa l’ennesima grana da risolvere per il governo Meloni. repubblica.it