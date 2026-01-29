Ponte e maltempo scontro sui fondi | il governo chiude al dirottamento delle risorse

Il governo ha deciso di non spostare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto per affrontare l’emergenza causata dal ciclone. La polemica tra i politici si fa più accesa, mentre si cerca di capire come intervenire rapidamente sui danni. La questione divide le forze politiche e mette in discussione le priorità dell’esecutivo.

Il governo conferma l'impegno sul Ponte sullo Stretto, blindando i fondi nonostante le accuse di dirottamento e definanziamento.

In seguito alle recenti calamità atmosferiche che hanno colpito il Sud Italia, il Partito Democratico chiede un intervento deciso del governo.

Argomenti discussi: Dall'emergenza maltempo a Niscemi, Schifani: Soldi del ponte per zone colpite? Le somme le reperiremo; Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica; Frana di Niscemi, Schlein: 'Dirottiamo i soldi del ponte sullo Stretto per l'emergenza maltempo'; Maltempo, nubifragio all'isola d'Elba: 54 mm di pioggia in un'ora. Grandinata a Pesaro, allagamenti a Milano e in Versilia.

Ponte sullo Stretto, è scontro tra Salvini e Corte dei Conti sul decreto Grandi OpereDecreto Grandi Opere scatena lo scontro tra Salvini, Corte dei conti e ambientalisti sul Ponte sullo Stretto e la delibera CIPESS. tag24.it

Frana di Niscemi, Schlein: Dirottiamo i soldi del ponte sullo Stretto per l'emergenza maltempoLa segretaria Dem chiede che almeno un miliardo di fondi per opere inutili venga destinato all'emergenza maltempo in Sicilia ... tg.la7.it

Frana a Niscemi, Salvini: «I fondi del Ponte non si toccano, per il maltempo ne troveremo altri» - facebook.com facebook

