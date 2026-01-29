Ponte e maltempo scontro sui fondi | il governo chiude al dirottamento delle risorse

Il governo ha deciso di non spostare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto per affrontare l’emergenza causata dal ciclone. La polemica tra i politici si fa più accesa, mentre si cerca di capire come intervenire rapidamente sui danni. La questione divide le forze politiche e mette in discussione le priorità dell’esecutivo.

È acceso il dibattito politico sul Ponte sullo Stretto e sull’ipotesi di destinare all’emergenza post-ciclone le risorse previste per la grande infrastruttura. Dopo la presa di posizione del senatore Nino Germanà, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ribadisce che il.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

