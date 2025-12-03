Condanna ridotta per Mario Roggero il gioielliere aveva ucciso due ladri a Grinzane Cavour

Ridotta a 14 anni e 9 mesi la condanna per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri a Grinzane Cavour. Il condannato: "È stata legittima difesa". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Condanna ridotta per Mario Roggero, il gioielliere aveva ucciso due ladri a Grinzane Cavour

Gioielliere uccise due rapinatori, Mario Roggero condannato a 14 anni in appello: «I giudici non hanno avuto coraggio» - È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori

Sparò e uccise due rapinatori, ridotta condanna al gioielliere Mario Roggero - La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Torino per gli omicidi dopo la rapina a Grinzane Cavour avvenuta nel 2021 ... Segnala msn.com

In appello ridotta la condanna al gioielliere Mario Roggero: per lui 14 anni e nove mesi di reclusione - Questo il verdetto appena emesso dalla giuria popolare presieduta dalla giudice Cristina Domaneschi. Da torinoggi.it

Mario Roggero, pena ridotta in appello per gioielliere che uccise due ladri. Salvini: "Legge legittima difesa sia più chiara" - Nei confronti di Roggero, oggi 72enne, l'accusa di omicidio volontario plurimo e tentato omicidio per aver sparato a due rapinatori che, nell'aprile del 2021, fecero irruzione nel suo negozio.

"Volevo salvare mia moglie, la vera vittima sono io". Il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni in appello: uccise due rapinatori

Mario Roggero, gioielliere uccise due rapinatori: condannato a 14 anni in appello. «Giudici non hanno avuto coraggio» - È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise ... Secondo msn.com