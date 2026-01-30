Il gioielliere costretto a pagare il danno biologico al rapinatore

Una vedova di un militare morto in Iraq nel 2003 si è vista respingere la richiesta di risarcimento. Il giudice ha stabilito che, essendo convivente e non sposata, non ha diritto al danno biologico richiesto al gioielliere che era stato rapinato. La donna sperava di ottenere almeno un ristoro, ma la legge ha deciso diversamente.

Una vedova di un militare morto nell’attentato del 2003 in Iraq restò a bocca asciutta, in quanto «convivente non sposata». Per i congiunti dei delinquenti invece nessun problema: sono già 15 a essersi costituiti in massa. A breve Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver sparato a tre rapinatori, uccidendone due e ferendo il terzo, dovrà dire addio a ogni suo bene. La sua casa e i soldi guadagnati in una vita da lui e dalla sua famiglia serviranno a pagare i parenti dei rapinatori, i quali hanno chiesto un indennizzo del valore di 3,3 milioni e il tribunale ha già concesso loro una provvisionale esecutiva di 780. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il gioielliere costretto a pagare il danno biologico al rapinatore Approfondimenti su Militare Iraq VIDEO | Secondo raid dei banditi contro il gioielliere: "Il danno è tanto" Il 23 settembre 2024, intorno alle 13, un tentativo di rapina ha coinvolto un gioielliere, che si trovava ancora nel suo negozio appena chiuso. Furto in gioielleria ad Arezzo, il gioielliere: "Danno di circa 700mila euro" Un furto si è verificato in una gioielleria ad Arezzo, con danni stimati intorno ai 700mila euro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Militare Iraq Argomenti discussi: ‘Ndrangheta: gioielliere sotto ricatto, estorsione per 300mila euro; Il gioielliere costretto a pagare il danno biologico al rapinatore; Il prestito e poi le minacce nel nome della ’ndrangheta: così il gioielliere di Seregno era finito nella trappola degli estorsori; L'orafo Robertino Zancan: Ho già subito sette tentate rapine: ora sparo io e so di avere ragione. Gioielliere senza argento sorprende il mercato, clienti in fila a vuotoMetalli preziosi, il gioielliere che ha finito l'argento: La domanda supera l'offerta, clienti a mani vuoteArgento introvabile nelle gioiellerieNel ... assodigitale.it ‘Ndrangheta: gioielliere sotto ricatto, estorsione per 300mila euroUn gioielliere costretto a consegnare in più step denaro nella misura di almeno 250mila euro, con l’aggiunta di due orologi del valore di 50mila euro. ilcittadinomb.it Un gioielliere costretto a consegnare in più step denaro nella misura di almeno 250mila euro, con l’aggiunta di due orologi del valore di 50mila euro #news #monza - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.