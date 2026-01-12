Furto in gioielleria ad Arezzo il gioielliere | Danno di circa 700mila euro

Un furto si è verificato in una gioielleria ad Arezzo, con danni stimati intorno ai 700mila euro. La polizia ha ricostruito l'episodio, che ha visto i ladri introdursi con un'idrante e fuggire rapidamente. La vittima ha commentato come siano stati sacrifici di una vita persi in pochi minuti, evidenziando la gravità dell’evento e l’impatto sull’attività e sulla comunità locale.

A "Mattino Cinque" la vetrina sfondata con un idrante e la fuga: "Sacrifici di una vita persi in tre minuti".

Maxi furto in una gioielleria di Arezzo ripreso in diretta da un passante. Il video - All’arrivo di una guardia giurata, i rapinatori hanno spruzzato uno schiumogeno, creando una nube che ha temporaneamente accecato l’agente e seminato il panico tra i presenti. tg.la7.it

Assalto in pieno giorno a gioielleria di Arezzo: ladri usano fumogeni e picconi - Assalto in pieno giorno alla gioielleria Grotti di Arezzo: ladri con fumogeni e picconi in fuga con preziosi. gonews.it

