VIDEO | Secondo raid dei banditi contro il gioielliere | Il danno è tanto

Il 23 settembre 2024, intorno alle 13, un tentativo di rapina ha coinvolto un gioielliere, che si trovava ancora nel suo negozio appena chiuso. Questa è la seconda volta che i banditi attaccano l’attività, causando ingenti danni. Un episodio che sottolinea ancora una volta le difficoltà e i rischi legati alla sicurezza dei commercianti locali.

