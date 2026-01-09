VIDEO | Secondo raid dei banditi contro il gioielliere | Il danno è tanto

Il 23 settembre 2024, intorno alle 13, un tentativo di rapina ha coinvolto un gioielliere, che si trovava ancora nel suo negozio appena chiuso. Questa è la seconda volta che i banditi attaccano l’attività, causando ingenti danni. Un episodio che sottolinea ancora una volta le difficoltà e i rischi legati alla sicurezza dei commercianti locali.

Il 23 settembre 2024 avevano tentato di rapinarlo. Erano le 13 più o meno, aveva chiuso da poco ma si trovava ancora all'interno della sua gioielleria. Un uomo arrivò in via Spinello, scese dallo scooter e, con ancora il casco integrale addosso, si avvicinò in modo sospetto all'ingresso del.

