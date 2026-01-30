A Firenze, il futuro dell’ex hotel Astor sta cambiando volto. Entro un mese, il Comune approverà il progetto definitivo, e nei successivi sei o sette mesi verranno rilasciati permessi e autorizzazioni. Se tutto va come previsto, i lavori per trasformare l’edificio in un condominio partiranno all’inizio del 2027. La città si prepara a una nuova fase di riqualificazione, con i lavori che potrebbero presto rivitalizzare un angolo storico.

Entro un mese il progetto definitivo, altri seisette per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni da parte di Palazzo Vecchio, e poi l’apertura del cantiere all’inizio del 2027. E’ la tabella di marcia per la rinascita dell’ex Astor, l’immobile tragicamente noto per la scomparsa della piccola Kata il 10 giugno del 2023, andato all’asta nel febbraio scorso. Acquisito dal gruppo romano Perseo, guidato dall’amministratore delegato Davide Zanzuri con il supporto del project manager Francesco Semeraro, la struttura di via Maragliano e via Boccherini, sarà demolita e ricostruita con un intervento di rigenerazione urbana che prevede la realizzazione di una trentina di appartamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro dell’ex Astor. Da hotel a condominio. Lavori al via nel 2027

