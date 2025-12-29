Confesercenti Pontedera | Il futuro della città passa dal centro storico non da nuove polarizzazioni commerciali

Confesercenti Pontedera sottolinea l’importanza di una pianificazione urbana e commerciale coerente per il futuro della città. Secondo Valentina Aurilio, presidente dell’associazione, il centro storico deve rimanere il cuore dello sviluppo locale, evitando nuove polarizzazioni commerciali. La riflessione si inserisce nel dibattito sulle strategie dell’Amministrazione, affinché Pontedera possa crescere in modo equilibrato e sostenibile, valorizzando le proprie caratteristiche storiche e commerciali.

Confesercenti. Congresso al via e no al mercato - E’ iniziata ufficialmente per la Confesercenti Valdera – Cuoio e Val di Cecina la fase congressuale che porterà al rinnovo delle rappresentanze sindacali di categoria e territoriali. lanazione.it

Confesercenti Pontedera omaggia la Rsa Leoncini: "Solida realtà del nostro territorio" - Confesercenti Pontedera ha voluto rinnovare anche quest’anno il proprio impegno verso il territorio omaggiando la RSA Leoncini di Pontedera con una ... msn.com

Percorsi di Successo – Prima Edizione Stamani a Pontedera si sono svolte le premiazioni della prima edizione di “Percorsi di Successo”, iniziativa promossa da Confesercenti Valdera Cuoio Valdicecina, dedicata alle imprese che rappresentano un esempio v - facebook.com facebook