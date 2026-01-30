Il discorso emozionante di Guardiola sui bambini di Gaza | Li abbiamo abbandonati e trascurati

Guardiola si è rivolto con passione ai bambini di Gaza durante un evento benefico dedicato alla Palestina. L’allenatore ha detto che questi bambini sono stati abbandonati e trascurati, e ha lanciato un messaggio forte su quanto sia urgente intervenire. Le sue parole hanno toccato i presenti e riacceso l’attenzione sulla difficile situazione nella Striscia.

Guardiola ha partecipato all'evento benefico in favore della Palestina e ha dedicato parole potenti ai bambini di Gaza: "Questa è una dichiarazione per la Palestina, ed è una dichiarazione per l'umanità".

