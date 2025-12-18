Bimbi nel bosco di Chieti la dottoressa che li visitò dopo l'avvelenamento da funghi | Erano trascurati

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore dei boschi di Chieti, tre fratellini sono stati visitati dalla dottoressa dopo un’intossicazione da funghi. Durante l’intervista a

Immagine generica

La dottoressa che ha visitato i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti dopo l'intossicazione da funghi ha raccontato ai microfoni della trasmissione "Dentro la notizia" che i bambini sembravano "trascurati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli offre una casa gratis: “Già fatto dopo l’intossicazione da funghi”

Leggi anche: Bimbi nel bosco, la famiglia voleva 150mila euro per le analisi del sangue: “Erano garanzia per non renderli cavie”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Famiglia nel bosco, i servizi sociali: I bimbi hanno paura della doccia, non riusciamo a lavarli con il sapone; Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bimbi.

bimbi bosco chieti dottoressaBimbi nel bosco di Chieti, la dottoressa che li visitò dopo l’avvelenamento da funghi: “Erano trascurati” - La dottoressa che ha visitato i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti dopo l’intossicazione da funghi ha raccontato ai microfoni della trasmissione “Dentro la notizia” che i bambini sembravano ... fanpage.it

bimbi bosco chieti dottoressaLa maestra dei bimbi nel bosco: “Non li ho ancora visti, lezioni a casa ma serve anche il doposcuola” - Si attende la decisione dei giudici che sono chiamati a decidere se i 3 bimbi cresciuti nei boschi di Chieti attualmente in casa famiglia potranno tornare ... fanpage.it

bimbi bosco chieti dottoressa“Sonno turbato dalla luce e paura di oggetti comuni”, la relazione dei servizi sociali sui bimbi che vivevano nel bosco - La relazione dei servizi sociali sui bambini di Palmoli rivela "deprivazioni" e difficoltà di adattamento alla vita quotidiana ... ilfattoquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.