Il discorso emozionante di Orsolini poco prima di Bologna-Inter | Ce la meritiamo? Sì più di loro
Riccardo Orsolini nella rifinitura in campo a pochi minuti dal fischio di inizio di Bologna-Inter di Supercoppa è stato protagonista di un discorso rivolto ai compagni, raccolti in cerchio: "Meritiamo di essere qui e voglio che si vinca per dare un senso al percorso fatto fino ad oggi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
