Kiev accetta la tregua Usa Zelensky vuole incontrare Trump Il gelo del Cremlino sul piano

Roma, 25 novembre 2025 – La pace potrebbe essere vicina e il presidente Trump ci crede più che mai. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato che si è “molto vicini a un accordo”. Anche il leader ucraino Zelensky si dice “pronto a lavorare per la pace”. Ma il premier britannico Keir Starmer frena: l’intesa non c’è ancora e, come sempre, resta l’incognita russa. Il vecchio piano in 28 punti — giudicato troppo sbilanciato a favore di Mosca — è stato sostituito da un documento più snello, in 19 punti, frutto della riunione di Ginevra di domenica scorsa, dove c’è stato un forte intervento dei Paesi europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev accetta la tregua Usa. Zelensky vuole incontrare Trump. Il gelo del Cremlino sul piano

Argomenti simili trattati di recente

Guerra Ucraina, media Usa: "Kiev ha accettato le condizioni per l'accordo di pace". Gli ultimissimi aggiornamenti >> https://buff.ly/BGKv7yX Vai su Facebook

“No, non è la mia ultima offerta. Ma se Zelensky non la accetta entro giovedì, può combattere fino allo stremo”. Donald Trump fa intravedere un’apertura verso Kiev sui dettagli del piano di pace presentato dagli Usa. Ma, almeno sui fondamentali, per Washingt Vai su X

Ucraina, Kiev dice sì alla pace. Zelensky frena: "Ancora molto lavoro da fare" - Un funzionario statunitense ha dichiarato ad ABC News che una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un possibile accordo ... Scrive iltempo.it

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con gli Usa: 19 punti e meno concessioni alla Russia - Oleksandr Bevs, un consigliere di Andriy Yermak che ha guidato la delegazione ucraina, ha scritto su Facebook che il piano in 28 punti "nella formulazione che tutti hanno visto, non esiste più, alcuni ... Secondo msn.com

Ucraina, i 28 punti del piano di pace proposto dagli Usa - (askanews) – Il piano di pace per l’Ucraina in 28 punti proposto dagli Usa ha provocato reazioni negative da parte europea, anche se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha chius ... msn.com scrive