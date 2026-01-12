Si stacca masso da venti metri di altezza scuola chiusa e bus sospesi Il borgo di Roma nord isolato
A Roma Nord, un masso si è staccato da un'altezza di circa venti metri, causando l’interruzione della circolazione e la sospensione dei mezzi pubblici. La scuola è stata chiusa e il borgo rimasto isolato mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per valutare la stabilità della zona. Attualmente, si monitorano eventuali ulteriori rischi di cedimenti e si stanno adottando le misure di sicurezza necessarie.
Il distacco di un masso da un’altezza di circa venti metri, i detriti sparsi sull’asfalto sottostante con i vigili del fuoco intervenuti sul posto a non poter escludere ulteriori cedimenti. Da qui strada chiusa al transito veicolare, consentito solo ai mezzi di soccorso, e borgo completamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it
