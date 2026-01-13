Classi ospiti in altre scuole niente bus Il borgo di Roma nord resta isolato

Dopo due giorni di chiusura e sospensione delle attività didattiche, gli alunni della scuola elementare di Isola Farnese sono tornati in classe. Le classi ospiti in altre scuole, senza utilizzo di bus, hanno consentito di mantenere l’attività educativa. La situazione nel borgo di Roma Nord rimane di isolamento, senza variazioni rispetto alle condizioni precedenti.

Dopo due giorni di scuola chiusa e attività didattica sospesa gli alunni della elementare di Isola Farnese sono tornati in classe. Non in quelle dell'edificio del borgo, rimasto isolato in seguito al distacco di un masso da un costone di accesso al quartiere, ma nelle aule messe a disposizione da.

