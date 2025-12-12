Traiettorie Umane Festival a Messina | un viaggio tra arte scienza e identità

Il Traiettorie Umane Festival a Messina propone un percorso multidisciplinare tra arte, scienza e identità. Attraverso performance, incontri e installazioni, il festival esplora le molteplici sfumature dell’esperienza umana, offrendo uno spazio di riflessione e confronto sulle diverse traiettorie che definiscono il nostro essere nel mondo.

Il Traiettorie Umane Festival si apre con l’obiettivo di raccontare le infinite strade dell’esperienza umana. Il festival, che si svolgerà dal 14 al 21 dicembre 2025, mette al centro l'incontro tra persone e discipline diverse, unendo arte, scienza, cultura e tematiche sociali in un percorso che. Messinatoday.it “Traiettorie Umane Festival”: teatro, laboratori e incontri al museo regionale - Il 12 dicembre alle ore 11:00 presso il Museo Regionale Accascina di Messina si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del “Traiettorie Umane Festival – Storie, perc ... letteraemme.it La mattina dello scorso 4 dicembre si è svolto presso lo Spazio Incontri della Fondazione Ufficio Pio il convegno "Lavoro, Emancipazione, Inclusione: traiettorie di cambiamento per le donne detenute e la comunità". La giornata è stata dedicata alla condivision - facebook.com facebook © Messinatoday.it - Traiettorie Umane Festival a Messina: un viaggio tra arte, scienza e identità