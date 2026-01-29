Il Comune di Napoli ha iniziato i lavori per riqualificare Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli. Gli operai stanno già lavorando per rinnovare lo spazio pubblico, che diventerà più bello e funzionale. I residenti aspettano con ansia il nuovo volto dell’area, che dovrebbe migliorare la vivibilità del quartiere.

Largo Maradona pronto a cambiare veste. Il Comune di Napoli è al lavoro per riqualificare la zona dei Quartieri Spagnoli, una delle zone più frequentate dai turisti della città partenopea. La Giunta comunale di Napoli, su proposta della Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica Laura Lieto, ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere ad uso pubblico – si legge sul portale ufficiale del Comune di Napoli -. L’intervento interesserà l’area scoperta di circa 197 mq situata all’angolo tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, nota appunto come ‘Largo Maradona’ per la presenza del celebre murale dedicato al campione argentino. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Al via il progetto di riqualificazione di Largo Maradona

Approfondimenti su Largo Maradona

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via libera alla riqualificazione di Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via al progetto per trasformare Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli, in un’area pubblica attrezzata.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Largo Maradona

Argomenti discussi: Al via Visioni d'Europa, il progetto per riscoprire l'UE; Al via il progetto La cultura del dono: sulle orme di don Gnocchi; Gelato artigianale, al via il progetto per formare le nuove generazioni; Lattiero-caseario: al via il progetto ECOMICROBIO, per la tutela della biodiversità microbica del Grana Padano DOP.

Restyling Largo Maradona, il Comune approva il progetto: sarà area pubblica attrezzata | FOTOLa Giunta comunale di Napoli, su proposta della Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica Laura Lieto, ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere ad uso pubbli ... msn.com

Lazio senza glutine: al via il progetto di tutela per le persone celiacheLa Regione ha promosso l'iniziativa che prevede un quadro organico di azioni per salvaguardare il benessere delle persone colpite da tale patologia ... romatoday.it

Via libera è il progetto per il nuovo Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi più visitati di Napoli, diventato negli anni meta di turisti e tifosi da tutto il mondo per il murale dedicato al Pibe de Oro. Dopo l’incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi e i c - facebook.com facebook

Largo Maradona, approvato il progetto in Giunta: lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa un'area pubblica attrezzata L'accordo prevede accesso libero e gratuito per l'intera giornata e gestione e manutenzione a carico dei privati proponenti. ow.ly/v1Pz50 x.com