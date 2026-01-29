largo maradona napoli ok al progetto di area pubblica

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via libera alla riqualificazione di Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Il progetto prevede di trasformare lo spazio in un’area pubblica attrezzata, dove i cittadini potranno riunirsi e trascorrere del tempo all’aperto. Ora si passa alla fase di sviluppo concreto, con l’obiettivo di rendere il luogo più vivibile e accessibile a tutti.

NAPOLI, 29 gennaio 2026 – La Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto di riqualificazione di Largo Maradona, ai Quartieri Spagnoli, trasformando lo spazio in un’area pubblica attrezzata a uso collettivo. Il provvedimento nasce per regolamentare una zona divenuta meta di turisti e tifosi da tutto il mondo. Su proposta della Laura Lieto, vicesindaca e assessora all’Urbanistica, l’intervento riguarda l’area scoperta di circa 197 metri quadrati tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, nota per il murale dedicato a Diego Armando Maradona. La riqualificazione avverrà attraverso un’iniziativa privata assoggettata a uso pubblico. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Il progetto di rinnovamento di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli prende il via.

MURALES MARADONA CHIUSO | Scoppia la PROTESTA dopo il SEQUESTRO | Hanno ammazzato di nuovo Diego

