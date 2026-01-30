Il clima in mutamento | inverni imprevedibili ribaltano le previsioni storiche

Quest’anno l’inverno in Italia si sta comportando in modo imprevedibile. Le previsioni che si basavano sui dati storici non si stanno avverando. Temperature più alte del previsto e condizioni meteo fuori norma stanno sorprendendo cittadini e esperti. La situazione fa riflettere sulla rapidità con cui i cambiamenti climatici stanno modificando le stagioni.

L’inverno in corso sta dimostrando che le aspettative tradizionali sul clima italiano non sono più affidabili. A metà stagione, le previsioni storiche si stanno rivelando obsolete. Mentre in passato l’Italia si aspettava periodi di gelo intenso, nevicate significative e temperature rigide, quest’anno la situazione è diversa: l’assenza di un’alta pressione stabile ha portato a un’alternanza di eventi estremi, con ondate di maltempo che hanno colpito diverse regioni. Piogge abbondanti, nevicate eccezionali in alcune aree alpine, e un’instabilità meteorologica che ha reso difficile prevedere il tempo anche a breve termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

