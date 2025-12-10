Clima mite e soleggiato nel weekend le previsioni meteo
Il prossimo weekend in Sicilia sarà caratterizzato da un clima mite e soleggiato, con condizioni meteo favorevoli. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo, l'alta pressione che interessa l’Europa centromeridionale garantirà temperature piacevoli e cieli sereni sull'isola.
Clima mite e soleggiato in tutta la Sicilia per il prossimo weekend. L'Esperto di 3bmeteo Lorenzo Badellino scrive che: "Fino alla fine della settimana la circolazione sull’Europa centromeridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione che abbraccerà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Immacolata con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in lieve aumento - Zazoom Social News
Caldo anomalo nell’Estate di San Martino | fino a 10 gradi sopra la media Ma nel weekend cambia tutto - Zazoom Social News
Ponte dell’Immacolata con l’anticiclone, attesi sole e clima mite: fino a quando durerà il bel tempo - Torna sull’Italia l’anticiclone con tempo stabile e clima mite per il Ponte dell’Immacolata (6- Scrive fanpage.it
Meteo, clima instabile in Italia ma migliora nel weekend dell'Immacolata. Le previsioni - Nord e Sardegna, mentre nuvole sparse al Sud con qualche pioggia irregolare tra Puglia, Basilicata e Sicilia. Secondo meteo.it
La via una nuova giornata di sole, nebbie e clima mite sull’Italia: le previsioni meteo di mercoledì 10 dicembre Vai su Facebook
Meteo, Immacolata come Pasquetta: esplode l'Anticiclone, cielo sereno e clima mite in tutt'Italia. Primi +20°C in Sicilia e Sardegna Vai su X
