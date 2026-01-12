Studenti di Medicina finiti in Albania con tasse alle stelle la ministra Bernini interviene | Sbagliato ho chiamato il rettore e ho chiesto una revisione

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha preso posizione sulle elevate tasse universitarie degli studenti di Medicina in Albania, criticando l’Università Tor Vergata di Roma. Dopo aver contattato il rettore, ha richiesto una revisione delle tariffe considerate eccessive. Questa vicenda evidenzia il dibattito sulla sostenibilità degli studi eccessivamente costosi, al centro delle politiche universitarie italiane e internazionali.

La ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, attacca l’università Tor Vergata di Roma per le tasse da 9.650 euro ai nuovi studenti di Medicina mandati nella sede a Tirana (Albania) e convoca il rettore per correggere «una decisione incoerente e sproporzionata». L’intervento della ministra arriva dopo lo scoppio del polemica dei 220 studenti assegnati alla sede albanese del corso di Medicina. Molti di loro avevano indicato questa opzione in fase di iscrizione senza rendersi conto che si trattava di un’università privata, quindi con una retta molto più alta rispetto a quella italiana. 🔗 Leggi su Open.online

