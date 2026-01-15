Scuole materne Nuovo accordo con il Comune
Il Comune ha stipulato un nuovo accordo con le scuole materne paritarie del territorio, confermando il proprio impegno nel sostenere un servizio educativo di qualità. Questa collaborazione mira a garantire continuità e accessibilità alle famiglie, riconoscendo l’importanza delle scuole materne nella crescita dei bambini e nel rafforzamento del tessuto sociale locale.
Riconoscere l'importanza delle scuole materne paritarie presenti nel territorio cittadino e confermare un sostegno concreto che si traduce in soldoni. È con questo intento che l'amministrazione ha deciso di sottoscrivere una nuova convenzione della durata triennale. Il tema era già stato affrontato dal sindaco Carlo Moscatelli la scorsa estate: appena eletto, tuttavia, aveva preferito prendere tempo per evitare di compiere scelte azzardate. Meglio fare tutte le valutazioni necessarie con comodo e con tanto di conti alla mano, nell'interesse non solo del Comune ma anche delle stesse scuole materne.
