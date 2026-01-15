Il Comune ha stipulato un nuovo accordo con le scuole materne paritarie del territorio, confermando il proprio impegno nel sostenere un servizio educativo di qualità. Questa collaborazione mira a garantire continuità e accessibilità alle famiglie, riconoscendo l’importanza delle scuole materne nella crescita dei bambini e nel rafforzamento del tessuto sociale locale.

Riconoscere l’importanza delle scuole materne paritarie presenti nel territorio cittadino e confermare un sostegno concreto che si traduce in soldoni. È con questo intento che l’amministrazione ha deciso di sottoscrivere una nuova convenzione della durata triennale. Il tema era già stato affrontato dal sindaco Carlo Moscatelli la scorsa estate: appena eletto, tuttavia, aveva preferito prendere tempo per evitare di compiere scelte azzardate. Meglio fare tutte le valutazioni necessarie con comodo e con tanto di conti alla mano, nell’interesse non solo del Comune ma anche delle stesse scuole materne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuole materne. Nuovo accordo con il Comune

Leggi anche: Mta trova l’accordo con il Comune di Fombio per il nuovo magazzino

Leggi anche: Genova, percorsi di educazione sessuo-affettiva in scuole materne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scuole materne. Nuovo accordo con il Comune; Scuole dell’infanzia a Bolzano, cambia il tempo prolungato: soglia abbassata a 8 bambini e nuove tariffe.

Scuole materne. Nuovo accordo con il Comune - Riconoscere l’importanza delle scuole materne paritarie presenti nel territorio cittadino e confermare un sostegno concreto che si traduce in ... ilgiorno.it