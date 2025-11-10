Perché amiamo così tanto il caschetto spettinato Cowboy Bob

Il declino nella clean girl aesthetic si sta avvicinando, mentre prende piede la Messy Girl Era. E il caschetto spettinato, il Cowboy Bob, ne è la prova. Ci siamo stancate di dover essere sempre perfette, con il trucco immacolato e la piega sempre fresca e impeccabile. E chi ha dato un’occhiata alle tendenze beauty della primavera-estate 2026 avrà già notato una naturale tensione e propensione a look che esaltano una bellezza rilassata e volutamente imperfetta. Cowboy Bob: addio caschetto perfetto, benvenuti messy hair. Gigi Hadid – Foto IPA. Dopo i colori di capelli dall’effetto vissuto la tendenza abbraccia anche il taglio, più precisamente nella forma di Cowboy Bob. 🔗 Leggi su Amica.it

