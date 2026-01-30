Il cadavere di Sharon Maccanico è stato identificato | restituito alla famiglia per i funerali

Il corpo di Sharon Maccanico, l’italiana scomparsa in Nuova Zelanda, è stato riconosciuto e restituito alla famiglia. La donna, originaria di Avellino, era tra le persone colpite dalla frana che ha investito il campeggio la settimana scorsa. Ora i familiari stanno preparando i funerali.

Sharon Maccanico, originaria di Avellino, è tra le vittime della frana che, la scorsa settimana, ha investito un campeggio in Nuova Zelanda. Il suo corpo è stato ufficialmente identificato.

