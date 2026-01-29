Tragedia sul Monte Maunganui | morto il fidanzato di Sharon Maccanico

La tragedia si è consumata sul Monte Maunganui, in Nuova Zelanda. Max Furse-Kee, il ragazzo di 15 anni scomparso da una settimana, è stato trovato senza vita sotto le macerie della frana che ha colpito un campeggio. La scoperta è stata fatta questa mattina, dopo giorni di ricerche intense. La famiglia di Max è sotto shock, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause di questa drammatica tragedia.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato ritrovato e identificato il corpo di Max Furse-Kee, il ragazzo di 15 anni disperso da una settimana nella frana che ha travolto un campeggio sul Monte Maunganui, in Nuova Zelanda. Con lui risultavano dispersi Sharon Maccanico e altre quattro persone. Dopo sette giorni di ricerche, le speranze si sono definitivamente spente. L'identificazione è stata formalizzata dalle autorità locali. A confermarla è stata la vice medico legale Brigitte Windley, al termine degli accertamenti condotti congiuntamente da polizia, patologi forensi e odontoiatri. Decisivo il confronto odontoiatrico con le schede cliniche.

