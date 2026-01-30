La polizia ha trovato il corpo di Sharon Maccanico in Nuova Zelanda. Le autorità hanno confermato l’identità e ora si occupano di restituire la salma ai genitori. La donna era scomparsa dopo una frana e ora si chiudono le ricerche.

È stato identificato il corpo di Sharon Maccanico. Lo confermano le fonti della Farnesina contattate da Il Mattino. È la quarta vittima identificata della frana avvenuta in Nuova Zelanda che ha travolto il campeggio a Mount Maunganui Beachside Holiday Park e ucciso sei persone una settimana fa. È terminato, dunque, il procedimento di identificazione confermando che il corpo recuperato nelle scorse ore appartiene alla quindicenne avellinese. Il suo corpo è stato recuperato il 28 gennaio e poi esaminato. La salma verrà restituita ai genitori. Dolore e silenzio alla frazione Picarelli. In tanti si sono stretti alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Frana in Nuova Zelanda, identificato il corpo di Sharon Maccanico: la salma sarà restituita ai genitori

Approfondimenti su Nuova Zelanda

Una frana a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, ha causato la morte della 15enne italiana Sharon Maccanico e coinvolto altre persone in un campeggio affollato.

Una giovane di 15 anni di Avellino, Sharon Maccanico, ha perso la vita a causa di una frana nel Monte Maunganui, in Nuova Zelanda.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nuova Zelanda

Argomenti discussi: Frane in Nuova Zelanda, almeno due morti. Un testimone: Sto ancora tremando; Nuova Zelanda, due morti a causa di una frana che ha investito un campeggio: molti i dispersi; Nuova Zelanda, frana colpisce un campeggio: camper e roulotte sommersi dalle macerie; Nuova Zelanda, frana su un campeggio: decine di dispersi, tra cui bambini.

Sharon Maccanico trovata morta: la 15enne irpina sotto le macerie della frana in Nuova ZelandaDopo giorni di ricerche, il cadavere di Sharon Maccanico, 15enne originaria di Avellino, è stato trovato: la ragazza era tra i dispersi della frana che ... fanpage.it

Tragedia in Nuova Zelanda: muore Sharon Maccanico, 15enne italiana travolta dalla franaTragedia a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: la frana travolge il campeggio Beachside, muore Sharon Maccanico, 15enne italiana e campionessa mondiale di hip-hop. notizie.it

#NuovaZelanda- Ritrovato il corpo di Sharon, dispersa nella frana in Nuova Zelanda. Il dolore ad Avellino, la famiglia viveva da anni ad Auckland #Cronaca #Dispersa #Sharon #Avellino #Auckland #Dolore #NanoTV - facebook.com facebook

Ritrovato il corpo di Sharon, dispersa nella frana in Nuova Zelanda. Il dolore ad Avellino, la famiglia viveva da anni ad Auckland #ANSA x.com