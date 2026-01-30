Il bossolo il caricatore pieno e un solo colpo sparato da 30 metri Dai rilievi la conferma | il proiettile non ha trapassato il cranio di Abderrahim Mansouri

Milano si interroga sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso da un colpo di pistola. La polizia ha ricostruito l’accaduto e i rilievi balistici confermano che il proiettile, sparato da circa 30 metri, non ha trapassato il cranio di Zack. L’indagato, un poliziotto, sostiene di aver sparato in un momento di tensione e non si esclude che ulteriori test possano ricostruire meglio la dinamica. La scena si è svolta nel t

Milano, 30 gennaio 2026 – L'esame balistico potrebbe comportare anche attività empiriche, un esperimento simulando l'effetto di un colpo di pistola esploso da diverse distanze, ricreando anche condizioni di visibilità simili a quelle del tardo pomeriggio di lunedì scorso, quando il poliziotto ora indagato per omicidio volontario sparò uccidendo il 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, soprannominato Zack, ritenuto esponente di spicco della famiglia che gestisce lo spaccio nell'area dell'ex "bosco della droga" di Rogoredo. La Scientifica ha già raccolto le misure necessarie, con il sistema della triangolazione, anche per una eventuale ricostruzione 3D della scena.

