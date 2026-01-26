Frana a Niscemi | oltre 500 evacuati nella notte smottamento in estensione verso Gela Scuole chiuse e rischio isolamento per il centro

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato. Lo smottamento si estende verso Gela, causando la chiusura delle scuole e preoccupazioni per la sicurezza della popolazione. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità locali.

La frana che ha colpito Niscemi nella giornata del 25 gennaio ha subito un peggioramento nelle ore notturne. Il capo della Protezione civile in Sicilia Salvo Cocina ha confermato che lo smottamento “si è mosso ancora e si è esteso in direzione Gela”. L’abbassamento del terreno è aumentato da 7 a 10 millimetri. Il direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione civile si trova sul posto da ieri sera per seguire direttamente l’evoluzione della situazione e coordinare le attività operative, in stretto raccordo con il presidente della Regione Renato Schifani. Cocina ha disposto l’arrivo di funzionari per supportare il comune e due geologi esperti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Frana a Niscemi, 500 persone evacuate e scuole chiuse. Il sindaco: “Evento drammatico”Una frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 500 persone e la chiusura delle scuole, creando una situazione di emergenza nel centro abitato.

Sicilia, una frana minaccia Niscemi: oltre 500 evacuati.Liguria, Massi sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Le recenti criticità in Italia riguardano eventi naturali che hanno interessato varie regioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Sicilia, frana a Niscemi: notte al Palasport per oltre 500 sfollati; Frana a Niscemi: 500 sfollati, scuole chiuse e ultime news; Niscemi minacciata da una frana, mille sfollati. In Liguria Aurelia bloccata per massi in carreggiata; FRANA A NISCEMI (CL), CEDE UN COSTONE: STRADA PROVINCIALE CHIUSA E GRAVI DISAGI PER LA CITTÀ.

Frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiNotte al Palasport Pio La Torre di Niscemi (Caltanissetta) per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio. adnkronos.com

Emergenza a Niscemi: Evacuazione di 500 Persone per Rischio FranaEmergenza frana a Niscemi: Evacuati 500 residenti per motivi di sicurezza. Scopri le misure adottate dalla Protezione Civile. notizie.it

Frana a Niscemi, evacuate mille persone: “Situazione drammatica” - facebook.com facebook

#Frana a #Niscemi, la solidarietà dei deputati Mpa-Grande Sicilia x.com