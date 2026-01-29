Questa notte a Sarezzo, quindici persone sono state fatte uscire di casa per sicurezza. La frana ha spinto le autorità a intervenire rapidamente, evacuando gli abitanti più vicini al rischio. Nessuno si è fatto male, ma l’area resta sotto osservazione in attesa di ulteriori verifiche.

Sarezzo, 29 gennaio 2026 – Paura nella notte a Sarezzo, dove quindici persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a titolo precauzionale. Una frana con un fronte di circa dieci metri, difatti, minaccia due palazzine residenziali. L’episodio si è verificato in via Valgobbia, nei pressi del museo I Magli. L’allarme e lo sgombero. L’allarme è stato lanciato direttamente dai residenti. Nonostante il movimento franoso non abbia provocato danni strutturali immediati agli edifici, per ragioni di sicurezza la prima cittadina Valentina Pedrali ha firmato un’ordinanza di sgombero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frana a Sarezzo: quindici persone evacuate nella notte

Approfondimenti su Sarezzo Frana

Nella notte di Como si è verificato un incendio all’interno di un dormitorio per persone in difficoltà, situato nell’ex caserma dei Carabinieri di via Borgovico 150.

Via Faentina è stata temporaneamente chiusa a causa di una frana, con cinque persone evacuate in sicurezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sarezzo Frana

Argomenti discussi: Frana a Sarezzo: coinvolti sei appartamenti, 15 le persone evacuate; Frana parte del monte: sei famiglie fuori casa a Sarezzo; Notte di paura per una frana: fango e sassi a ridosso di sei appartamenti: 15 persone evacuate; Frana a Sarezzo, sei famiglie evacuate in via Valgobbia.

Frana a Sarezzo, sei famiglie evacuate in via ValgobbiaI residenti di uno stabile situato nei pressi del museo I Magli, in via Valgobbia, allontanati temporaneamente a causa di uno smottamento nella tarda serata di mercoledì 28 gennaio. quibrescia.it

Nella notte la montagna è crollata sulle case: 6 famiglie sfollate dopo la franaUna notte da dimenticare quella appena trascorsa per 6 famiglie e 15 residenti della zona di Via Valgobbia a Sarezzo, a est del paese e proprio a ridosso della montagna che sale fino alla località Car ... bresciatoday.it

Frana a Sarezzo, nel Bresciano: evacuata una palazzina. Lo smottamento nella notte a causa delle forti piogge. Nessuno è rimasto ferito https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/01/frana-a-sarezzo-evacuata-una-palazzina-9e3283dc-2ac4-413e-a1ea facebook

Frane parte del monte: sei famiglie fuori casa a Sarezzo x.com