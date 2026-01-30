Il bimbo di 5 anni arrestato dall’Ice a Minneapolis Non mangia cerca il suo cappello

Un bambino di appena cinque anni è stato arrestato dall’ICE a Minneapolis. Liam Conejo Ramos, che vive negli Stati Uniti con la famiglia, si trova ora in un centro di detenzione in Texas. La sua famiglia dice che il piccolo non mangia e cerca il suo cappello, come se fosse ancora in un mondo a parte. La vicenda solleva molte domande sulla gestione dei minori e sui diritti dei bambini in queste situazioni.

Roma, 29 gennaio 2026 – Liam Conejo Ramos. Le parole sono importanti e i nomi ancora di più. Liam Conejo Ramos ha cinque anni ed è detenuto in un centro federale in Texas. È il bambino col cappello azzurro con le orecchie pendenti, fermato insieme al padre dall’ Ice. Dopo dieci giorni è ancora lì. Il suo primo cognome “Conejo” in spagnolo significa coniglio. A guardare bene, il cappello col quale l’abbiamo visto in mondovisione è proprio la testina di un coniglietto. Chissà se i genitori gliel’hanno preso per quel motivo lì: Tieni, Liam, così ti ricordi chi sei. Minneapolis piange Alex Pretti, la veglia per la vittima Cos’è l’identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis. "Non mangia, cerca il suo cappotto"

Liam Conejo Ramos, il bambino di appena 5 anni arrestato dall’Ice, sta male.

Liam, un bambino di cinque anni, è stato recentemente arrestato dall’ICE negli Stati Uniti insieme al padre e successivamente deportato.

