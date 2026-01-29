Liam il bimbo arrestato dall’Ice sta male | Non mangia vuole il suo cappello

Liam Conejo Ramos, il bambino di appena 5 anni arrestato dall’Ice, sta male. Dorme in braccio al padre in un centro di detenzione in Texas, dove sono stati trasferiti dopo l’arresto a Minneapolis. Il piccolo non mangia e chiede solo il suo cappello, mentre i medici cercano di capire come aiutarlo. La situazione resta difficile, con il bambino che mostra segni di stress e malessere.

Il piccolo Liam Conejo Ramos, appena 5 anni, dorme in braccio al padre in un centro di detenzione federale in Texas, dove entrambi sono stati trasferiti dopo l'arresto da parte dell' Ice a Minneapolis. La loro vicenda è diventata simbolo del dibattito sulle politiche migratorie statunitensi e sulle condizioni dei minori trattenuti nelle strutture per immigrati. Il padre, Adrian Alexander Conejo Arias, ha potuto incontrare per circa trenta minuti i deputati democratici Joaquin Castro e Jasmine Crockett in un'aula del tribunale all'interno del South Texas Family Residential Center di Dilley, vicino San Antonio.

