La Xylella fastidiosa continua a mietere vittime tra gli ulivi italiani senza che si trovi una soluzione definitiva. Nonostante decenni di studi e interventi, gli esperti confermano che non esiste ancora un metodo efficace per eliminare il batterio. La lotta alla malattia resta difficile e senza una cura che possa fermarne la diffusione.

Il batterio Xylella fastidiosa, responsabile di una delle più gravi minacce per l’agricoltura mediterranea, rimane senza cura definitiva in qualsiasi zona colpita, confermando l’assenza di strategie di debellamento efficaci anche dopo decenni di ricerca e interventi. L’annuncio arriva da esperti del settore, tra cui il sindaco di Lecce, Marco Decaro, che ha ribadito con forza: «Non esiste luogo in cui Xylella sia stata debellata». La situazione è particolarmente critica in Puglia, dove il patogeno si è diffuso con rapidità incolonnando colture di ulivo, mandorlo e altri alberi da frutto, causando danni economici e ambientali di enorme portata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il batterio Xylella resta incurabile: esperti confermano l’assenza di soluzioni definitive in qualsiasi zona colpita

