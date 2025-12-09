Xylella fastidiosa | 380mila euro per reimpiantare specie resistenti al batterio

9 dic 2025

FASANO - Il ciclo di appuntamenti dedicati alla presentazione dell'avviso pubblico prosegue giovedì 11 dicembre alle 17.30 a Pezze di Greco, Fasano presso il Museo Arte Contadina. Le azioni di miglioramento del paesaggio rurale e di tutela e salvaguardia della biodiversità sono il fulcro.

380 mila euro per sostenere il rilancio del paesaggio rurale colpito da Xylella fastidiosa - Dal GAL Valle d'Itria quattro incontri per presentare il bando.