Xylella fastidiosa | 380mila euro per reimpiantare specie resistenti al batterio
FASANO - Il ciclo di appuntamenti dedicati alla presentazione dell’avviso pubblico prosegue giovedì 11 dicembre alle 17.30 a Pezze di Greco, Fasano presso il Museo Arte Contadina. Le azioni di miglioramento del paesaggio rurale e di tutela e salvaguardia della biodiversità sono il fulcro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il bando per rilanciare il paesaggio della Valle d’Itria con "Interventi di ripristino del paesaggio rurale colpito da Xylella fastidiosa" sarà presentato a Martina martedì 9 dicembre alle ore 18,00 a Palazzo Ducale. È il secondo incontro di presentazione dopo quell - facebook.com Vai su Facebook
380 mila euro per sostenere il rilancio del paesaggio rurale colpito da Xylella fastidiosa - Dal GAL Valle d’Itria quattro incontri per presentare il bando. Scrive agorablog.it
