Il bar a Trecate che non paga l' affitto da quattro mesi | pronto lo sfratto

Questa mattina il Comune di Trecate ha deciso di procedere con lo sfratto del bar Sassi, in piazza Cavour. Il locale, aperto dal 1876, non paga l’affitto da oltre quattro mesi e ha accumulato più di 4.000 euro di arretrato. La proprietà ha dato l’ultimatum e ora si attende l’atto ufficiale.

Oltre 4mila euro di arretrato e un avviso di sfratto. Ha deciso intervenire così il Comune di Trecate in merito al bar Sassi, storico locale di piazza Cavour aperto dal 1876. Gli ultimi titolari hanno chiuso il bar da prima dell'estate e, come segnalato dal Comune stesso, proprietario del palazzo comunale, da mesi non pagano l'affitto mensile. Il problema è sorto poiché la cifra non pagata ora supera l'importo della fidejussione, "aspetto che avevamo segnalato alla proprietaria. Era un vincolo cui fare attenzione e lo abbiamo ribadito nei molteplici incontri avvenuti" dice il commissario prefettizio Diego Dalla Verde.

