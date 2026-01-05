Mickey Rourke l' attore rischio lo sfratto | al via una campagna per raccogliere soldi per pagare l' affitto
Mickey Rourke, attore noto per film come '9 settimane e mezzo', si trova attualmente in difficoltà economiche che rischiano di portarlo allo sfratto. A 73 anni, la sua situazione ha suscitato attenzione, portando alla nascita di una campagna di raccolta fondi per aiutarlo a pagare l’affitto. Questa vicenda mette in luce come anche le star di Hollywood possano affrontare difficoltà finanziarie, indipendentemente dal successo avuto nel corso della carriera.
