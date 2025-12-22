Davide Tardozzi torna sullo sfogo del Mugello | Sono stanco di questo rimando al 2015 hanno sbagliato Rossi e Marquez in egual misura

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Tardozzi è tornato su uno degli episodi più discussi dell’ultimo Mondiale MotoGP 2025. In un’intervista concessa a DAZN Spagna, il team manager della Ducati ha ripercorso lo sfogo che lo vide protagonista al Mugello, quando si rivolse duramente a un gruppo di tifosi che stavano fischiando Marc Márquez, vincitore di quella gara. Un gesto che fece molto rumore, anche per il contesto: Márquez, pilota spagnolo ma in sella a una Ducati, era stato contestato da una parte del pubblico italiano nonostante indossasse i colori della casa di Borgo Panigale. Alla base della reazione dei tifosi, secondo Tardozzi, una rivalità mai sopita, legata ai noti trascorsi tra il “Cabroncito” e Valentino Rossi, uno degli sportivi più amati in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

davide tardozzi torna sullo sfogo del mugello sono stanco di questo rimando al 2015 hanno sbagliato rossi e marquez in egual misura

© Oasport.it - Davide Tardozzi torna sullo sfogo del Mugello: “Sono stanco di questo rimando al 2015, hanno sbagliato Rossi e Marquez in egual misura”

Leggi anche: Rossi-Marquez, spunta il video inedito di Sepang 2015: “Volevo ammazzarlo, figlio di p…”

Leggi anche: Marco Melandri attacca Valentino Rossi: “Era lui il colpevole in Malesia nel 2015, colpì Marc Marquez volutamente”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Davide Tardozzi torna sullo sfogo del Mugello: “Sono stanco di questo rimando al 2015, hanno sbagliato Rossi e Marquez in egual misura” - Davide Tardozzi è tornato su uno degli episodi più discussi dell’ultimo Mondiale MotoGP 2025. oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.