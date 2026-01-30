Icearrestati due giornalisti della Cnn

Don Lemon, ex conduttore della CNN ora giornalista indipendente, è stato arrestato a Los Angeles dai federali. L’accusa è di aver partecipato alle proteste contro l’immigrazione illegale in Minnesota, il 18 febbraio, quando è stata fatta irruzione in una chiesa. Lemon si trova ora in manette, mentre gli agenti continuano le indagini.

21.20 Don Lemon,ex conduttore della Cnn e oggi giornalista indipendente,è stato arrestato a Los Angeles da agenti federali con l'accusa di aver partecipato alle proteste anti-Ice in Minnesota il 18 febbraio quando fu fatto irruzione in una chiesa. Lemon sostiene però di essersi trovato sul posto esclusivamente per ragioni professionali. "Non stavo manifestando-ha dichiaratoSolo fotografando.Sono un giornalista". Manette anche per un'altra reporter, Georgina Fort, prelevata dalla sua abitazione.

