Due giornalisti italiani della Rai aggrediti dagli agenti dell' Ice | Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall' auto

Due giornalisti italiani della Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati fermati e minacciati dagli agenti dell’Ice mentre svolgevano il loro lavoro a Minneapolis. Gli agenti hanno indicato che avrebbero rotto il finestrino dell’auto e portato via i giornalisti, suscitando preoccupazioni sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei cronisti all’estero. La vicenda evidenzia le tensioni tra operatori mediatici e autorità durante le operazioni di documentazione di eventi sensibili.

