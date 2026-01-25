Due giornalisti italiani della Rai aggrediti dagli agenti dell' Ice | Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall' auto
Due giornalisti italiani della Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati fermati e minacciati dagli agenti dell’Ice mentre svolgevano il loro lavoro a Minneapolis. Gli agenti hanno indicato che avrebbero rotto il finestrino dell’auto e portato via i giornalisti, suscitando preoccupazioni sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei cronisti all’estero. La vicenda evidenzia le tensioni tra operatori mediatici e autorità durante le operazioni di documentazione di eventi sensibili.
Giornalisti Rai minacciati a Minneapolis da agenti dell'ICE
Le minacce ai giornalisti italiani, a cui va la nostra solidarietà, da parte dell’ICE sono inaccettabili e vanno respinte con forza. Aspettiamo un’immediata presa di posizione della Presidente del Consiglio e del Ministro Tajani x.com
