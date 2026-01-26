Le recenti minacce rivolte a due giornalisti italiani da parte dell’ICE rappresentano un episodio grave e inaccettabile. La libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti sono valori fondamentali che devono essere tutelati e rispettati. La solidarietà si esprime a pieno supporto degli operatori dell’informazione coinvolti, condannando fermamente ogni forma di intimidazione o minaccia.

ROMA – “Le minacce ai giornalisti italiani, a cui va la nostra solidarietà, da parte dell’ICE sono inaccettabili e vanno respinte con forza. Aspettiamo un’immediata presa di posizione della Presidente del Consiglio e del Ministro Tajani”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Gli inviati della trasmissione Rai “In mezz’ora”, che stavano documentando quello sta succedendo a Minneapolis, sono stati fermati e minacciati dagli agenti federali dell’Ice: “Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall’auto”, si sente dire in un video da un’agente che si avvicina al finestrino dell’auto in cui viaggiavano Laura Cappon e Daniele Babbo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ice minaccia due giornalisti italiani, Renzi: “Inaccettabile”

Minneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’A Minneapolis, le recenti tensioni sono aumentate a seguito dell’uccisione di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, da parte dell’Ice.

L’Ice minaccia due giornalisti Rai a Minneapolis. Il video: “Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”Due giornalisti della Rai impegnati a Minneapolis sono stati minacciati da membri dell’Ice, l’agenzia per l’immigrazione statunitense.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Cosa mostrano i video dell’infermiere ucciso dall’ICE a Minneapolis.

L’Ice minaccia due giornalisti Rai a Minneapolis: Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuoriGli inviati della trasmissione Rai 'In Mezz'ora', Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati minacciati dagli agenti dell'immigrazione: Questo è l'unico avvertimento ... ilfattoquotidiano.it

Minneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’I giornalisti Rai Laura Cappon e Daniele Babbo stavano facendo riprese a bordo di unì’auto. Gli agenti: Abbassate il finestrino o lo rompiano ... msn.com

Agenti dell'Ice minacciano una troupe Rai, le opposizioni: "Meloni condanni" Ai giornalisti di In mezz'ora: 'Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori' L'Ice minaccia giornalisti italiani in Minnesota. Fermati e minacciati dagli agenti federali dell'Ice a Minne - facebook.com facebook

Gli agenti di #ICE hanno minacciato i colleghi giornalisti RAI Laura Cappon @lacappon e Daniele Babbo a #Minneapolis. Stavano lavorando per #inmezzora , la milizia di Trump ha minacciato di spaccare il finestrino dell'auto e tirarli fuori se avessero continu x.com