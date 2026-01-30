I ristori ambientali di Snam destinati a due progetti urbani di recupero

L’amministrazione di Lecce ha dato il via libera a due interventi di recupero urbano. Uno riguarda il restauro della tettoia liberty, che sarà sistemata nel centro polifunzionale in costruzione vicino alla ex Caserma Massa. L’altro progetto prevede il recupero della storica villa Scipione Ammirato, che diventerà un nuovo spazio funzionale per la città. I lavori riceveranno ristori ambientali di Snam, destinati a sostenere questi interventi di riqualificazione.

L’amministrazione leccese ha approvato i due progetti cui è stata destinata la somma di 1,7 milioni di euro proposta da Snam come compensazione per il metanodotto Entrambi, è stato spiegato, saranno finanziati con soldi di Snam, che ha accordato al Comune di Lecce 1,7 milioni di euro per la realizzazione di opere di “compensazione ambientale” dopo la realizzazione del metanodotto di collegamento tra il terminale di ricezione del gasdotto Tap e la rete nazionale. L’infrastruttura attraversa il territorio del capoluogo per circa 20 chilometri. E per armonizzare la natura dei fondi con il tipo di progetti approvati, sono state chiamate in causa finalità di sostenibilità ambientale (nel primo caso) e di efficientamento energetico (nel secondo).🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Progetti

Da oltre un anno, gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle non ricevono compensi per reperibilità, turni, festivi e indennità esterne, aggravando le difficoltà del servizio.

Il Comune si impegna a migliorare la qualità ambientale attraverso iniziative come nuove piantumazioni, microforeste urbane e il monitoraggio costante dell’aria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lecce Progetti

Argomenti discussi: 80mila tonnellate di rifiuti da Roma agli impianti abruzzesi, rinnovato l'accordo che dura da 12 anni fra le due regioni; I fondi per l'emergenza maltempo accendono la Finanziaria 2026: Ristori subito o barricate; Ciclone Harry, dalla Regione arrivano i primi aiuti: pronto un bando, ecco chi potrà fare domanda; Vertice a Catania con la Meloni, il sindaco Basile: Ristori pure per i cittadini.

Ristori ambientali per l’inceneritore: L’impianto è anche in casa nostraMozione di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, in accordo con i gruppi di maggioranza e la giunta Smaltisce 50mila tonnellate di rifiuti all’anno, che aumenteranno con il nuovo piano regionale ... lanazione.it

Ciclone Harry, dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Cento milioni per i ristoriIl Governo Ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in Sardegna, Sicilia e Calabria. La proposta è stata avanzata e illustrata dal ministro per la Protezione civile e le ... rainews.it

SNAM: TI PAGO E TACERAI PER SEMPRE di Mario Pizzola La figuraccia del Sindaco Tirabassi, la credulità della “Sulmona bene” e la reticenza delle opposizioni. Ormai non c’è più bisogno della conferma del Sindaco: la trattativa tra la Snam e il Comune di - facebook.com facebook